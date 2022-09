Perla Ilich defendió a Rodrigo Sepúlveda por sus críticas al Presidente Boric: “¡Pónganse las pilas!”

Este 11 de septiembre, y en medio de la conmemoración de un nuevo aniversario -el 49°- del Golpe de Estado que acabó con la vida y el Gobierno de Salvador Allende, el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, se convirtió en tendencia de Twitter por emplazar al Presidente Gabriel Boric luego que el mandatario no incorporara en su discurso por las víctimas de la dictadura militar a los tres últimos muertos por encerronas.

LEE MÁS: “Y viene un infeliz...”: Rodrigo Sepúlveda pierde la paciencia y le raya la cancha a Boric

Un cuestionamiento que le valió una gran cantidad de críticas al periodista del canal privado, y que lo llevó a explicar sus dichos en redes sociales.

La defensa de Perla Ilich

“Me veo en la obligación de responder. Creo que se ha tergiversado tanto un hecho que es tan objetivo. Cuando veo mensajes, videos, diciendo que yo falté el respeto a detenidos desaparecidos, que yo no le di el valor al año 1973, nunca hablé de eso, nunca me referí a esa palabra (...) como voy a ser yo alguien que olvide esa fecha donde tanta gente murió, si yo tuve un familiar exiliado en Alemania (...) ustedes me conocen, saben como soy, por lo tanto, nunca va a existir esa intención (...) yo lo puedo hacer bien o mal, pero hay honestidad”, explicó Sepúlveda a sus seguidores de las plataformas digitales.

Perla Ilich. Fuente: Instagram @perlailich_.

Sin embargo, y pese a su aclaración, hubo otros mediáticos rostros televisivos que justificaron su molestia ante el Presidente Boric. Como Perla Ilich, quien en su cuenta de Instagram subió una publicación y una historia donde se mostró totalmente de acuerdo con el periodista.

“El mejor diciendo las cosas como son”, escribió la gitana en la red social junto a un video del momento en que el comunicador emplazó a Boric por omitir en su discurso a las víctimas fatales de las últimas encerronas.

LEE MÁS: Rodrigo Sepúlveda aclaró emplazamiento a Boric por encerronas y respondió a críticas

LEE MÁS: Tuiteros contra Rodrigo Sepúlveda por opinar de encerronas y lo tildan de “Loco Pepe”

Una opinión que posteriormente explicó con mayor detalle en otra publicación de la red social.

“Rodrigo Sepúlveda, el mejor hablando las cosas como son. Aquí el tema no es insultar a ningún Presidente, el tema es que todos se pongan las pilas en detener lo que vivimos”, apuntó la exparticipante de “El discípulo del chef”, quien reflexionó con lo que, a su juicio, debiera ser el foco del actual mandatario.

“Todos dicen lo que dejó el Gobierno antiguo, otros dicen que este Gobierno no hace nada. No se trata de eso. No culpemos. ¡Sólo pónganse las pilas para penalizar lo que está pasando! ¡Que el salir de la casa no sea un miedo constante! ¡Empatía!”, finalizó.

Perla Ilich defendió a Rodrigo Sepúlveda de sus críticas al Presidente Boric. Fuente: Instagram @perlailich_.