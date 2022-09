El regreso de venezolana que advirtió a chilenas por sus maridos: “Este video es para las put** que preguntan si yo soy put*”

¿Se acuerdan de la joven venezolana que mandó mensajes a las chilenas por sus maridos? Bueno, está de regreso. Subió un video contestando la pregunta de varios seguidores y además, se lanzó un video desde el centro de Santiago, que algunos lo tomaron como una burla.

“Este video es para las putas que preguntan si yo soy puta, déjame decirte que yo soy más puta que tú, ahora enfócate en ser más puta que yo, chismosa”, respondió en un video a las mujeres que la insultaron y le preguntaban, si por el contenido de sus videos, en qué trabajaba.

Luego de esto, subió otro video, que ya está replicado en redes sociales, donde se graba en la ciudad, mostrando los edificios, diciendo que es Nueva York, pero no...es Chile.

La advertencia a las chilenas

La joven venezolana se hizo conocida luego de que enviara un mensaje a las chilenas, para que cuidaran a sus maridos. Tras esto salió a explicar el origen de video y también hizo sus descargos por los comentarios que le han hecho llegar. “Esa gente que habla mierda, no soy de ‘Maracai’ ni de Nicaragua, soy de Caracas, no soy una malandra tampoco”, comenzó a decir.

“El video que vieron es comedia, me provocó hacer el video y bien”, aseguró.

Además insistió en que “la gente que me conoce saben que no soy ninguna mantenida, he tenido las cosas por mí misma, no por ningún hue**”.

