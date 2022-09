Profesor saca a la pizarra los trajes y bailes en colegios para Fiestas Patrias y la rompe en redes: “Es inconcebible...”

Durante estos días las fotos de niños caracterizados de personajes típicos chilenos inundan las redes sociales de los padres y apoderados orgullosos. Alumnos que bailan cueca, trotes, polcas y tantas otras danzas que suenan para Fiestas Patrias. Pero esto no les parece bien a todos.

Un docente en Twitter, con el usuario @OcielTorres3, expuso su opinión al respecto y se hizo viral. “Como profesor debo pronunciarme...”, parte su escrito.

“1. Es inconcebible que impongan a los niños ir disfrazados en estas fechas. 2. Someterlos a ensayos de bailes que ellos no quieren realizar. 3. Obligarlos a bailar porque si no lo hacen tendrán malas notas. No es aceptable”, terminó.

Las reacciones en redes

“De acuerdo, pero, no son disfraces, son trajes típicos, pero, entiendo su postura, como profesor internalice la diferencia entre un disfraz y un traje típico, le haría bien a la educación”, le escribió un seguidor, a lo que el docente le respondió: “Si yo me visto de huaso, sin ser huaso, me estoy disfrazando. Lo que para usted es típico, para mí no lo es”.

Por otro lado, un usuario identificado como un “huaso”, le increpó: “1.- No es un disfraz, es un traje típico de una zona de Chile. 2.- Es parte del programas de educación. Por ley, es el baile nacional de Chile. 3.- Las notas requieren esfuerzos. No se regalan. Lo no aceptable, son profesores como tú. Responsables del desastre educacional”.