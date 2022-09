El ingenioso y sorpresivo regalo que recibió una profesora en su día

Este curso quería mucho a su profesora al parecer, porque para el Día del Maestro en Argentina, le regalaron una torta, pero no cualquiera, sino que con billetes reales. La mujer no podía creerlo y de hecho preguntó si era plata real, ante la emoción del momento.

“La seño Paula”, fue la galardonada por su segundo grado del Colegio San Antonio María de Gianelli, ubicado en el centro de la ciudad de Rosario.

En conversación con Cadena 3, la docente dijo que “fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′”.

“Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía “tire de aquí”. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos, y los chicos emocionados gritando ‘¡seño sos millonaria, seño sos rica!’”, explicó.

En el video se puede escuchar como los niños le gritaban: “¡Platita seño, platita!”. Y fue así que se quedó con el dinero, pero el relleno de la torta era real y la compartió con todo el curso.