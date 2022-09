Mini Gabriel Boric sacó aplausos en acto escolar de Fiestas Patrias: “Los niños no mienten, les salió igual”

Furor en redes sociales ha causado la presentación de un acto de colegio por Fiestas Patrias, donde uno de los niños sale vestido de Gabriel Boric, imitándolo con incluso el giro, que se dio cuando estaba asumiendo el cargo en el Congreso.

Pero no sólo eso, ya que el pequeño representó al Mandatario en una imaginaria Parada Militar, donde se mostró algo perdido con la marcha.

Así, sus compañeros de curso del Colegio Marquel de Quinta Normal, que representaban a los militares, iban a buscarlo para indicarle por dónde transitar al Mandatario.

Los aplausos que se llevó el pequeño doble han sido millones y han dejado muy rescatables comentarios: “La mejor imitación que he visto”; “Felicitaciones para esos niños, muy bien representado su toc, lo mejor que he visto hoy.!!”; “lo mejor que he visto en el inicio de las fiestas patrias. que originales se pasaron chiquillos nos hicieron sacar una sonrisa con genial actuación”; “los niños no mienten les salió igual”.