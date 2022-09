“Ni idea de esos estilos/artistas compadre”: Así le respondió Alfredo Lewin vía WhatsApp a un estudiante

Un estudiante de periodismo de la Universidad de Los Andes decidió consultarle a Alfredo Lewin, conductor de Radio Rockaxis, sobre el concierto de Polimá Wescoast y Pailita en el Movistar Arena para una nota que iban a realizar, pero desafortunadamente no pudieron recibir la ayuda.

Mediante Twitter, Alfredo compartió un pantallazo de WhatsApp con la conversación. “Soy estudiante de periodismo de la Universidad de Los Andes. Estamos haciendo una nota sobre el concierto de Polimá Westcoast y Pailita en el Movistar Arena. El trabajo tiene sólo fines académicos ¿Puedo enviarte una pregunta?”, fue el escrito del joven en el chat.

LEER MÁS: [VIDEO] ¿Divismo de Jesse & Joy?: Trabajadora del Movistar Arena denunció que les prohibieron cruzarse con ellos y obligaron a esconderse

Frente a la particular necesidad del estudiante, el de Rockaxis le respondió que “ Paso. Ni idea de esos estilos/artistas compadre ”. Además, la publicación en la red social del pájaro azul la acompañó de unas palabras: “ Ja! No saben lo a menudo que me pasa esto... yo igual todo polite ”.

Ja!



No saben lo a menudo que me pasa esto… yo igual todo “polite” pic.twitter.com/NX7jBSD5zS — Alfredo Lewin (@alfaxis) — Alfredo Lewin (@alfaxis) September 13, 2022 :#333;color:white;text-align:center;font-size:2em;">Sample HTML block

Este concierto de los artistas urbanos, sobre el cual preguntaba el estudiante de periodismo, lo confirmó la productora Bizarro Live hace 3 días y tiene fecha para el próximo 14 de diciembre en el Movistar Arena en una versión 360º.