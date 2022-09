Barren con representación de Paulo Iglesias como votante del Rechazo: “Voy al bar y me tomo dos copetes y según la nueva Constitución, me iban a quitar uno”

El humorista Paulo Iglesias salió para atrás con una imitación que hizo al votante del Rechazo. Sacó ronchas y múltiples críticas, a quienes lo acusan de denostar y ridiculizar al ciudadano que optó por decirle que no al borrador de la nueva Constitución. “Resulta que yo tengo dos celulares, entonces según la nueva Constitución, me iban a quitar uno”, parte el video que subió a TikTok.

“Yo siempre voy al bar y me tomo dos copetes y según la nueva Constitución, me iban a quitar uno e iba a tomar menos”, continúa.

En la misma línea, luego de reconocer que no leyó el texto y que todo lo vio por la televisión, dice: “yo soy casado, pero tengo una amante y con la nueva constitución me iban a quitar la amante. Yo hago el amor dos veces al día, entonces con la nueva constitución me iban a quitar una. Yo no soy hue**”.

A pesar de que el video en TikTok tiene los comentarios desactivados, el video ha sido comentado en Twitter: “Que video más clasista y miserable. Yo voté apruebo, pero el roteo ya es demasiado. Con ese nivel de soberbia y falta de autocrítica vamos a seguir perdiendo elecciones”; “pucha, voté apruebo. Pero paremos de rotear a la gente, creernos superiores y los salvadores del mundo. Y lo digo desde el dolor profundo de haber perdido, estos “chistes” sólo nos hacen alejarnos más de les votantes”; “Paren de rotear a la gente. Una cosa es enterarse de qué ocurrió realmente y otra es simplemente ridiculizar. Ah, y un consejo para la izquierda: vuelvan a hacer trabajo de campo en las poblaciones, esas que le dejaron a la UDI en bandeja hace décadas...”, son algunos de los comentarios.