Descubrió que su novio le fue infiel tras encontrar particular objeto bajo su cama

Hay formas y formas de pillar a la pareja siendo infiel y esta, que publicó una joven en TikTok, es bastante original y pone en alerta a sus seguidoras. Grabó todo el proceso y ahora todos estaban esperando que subiera la segunda parte, en donde encara al novio deshonesto.

La mujer encontró una uña postiza debajo de la cama del novio y ella no usa ese tipo de uñas.

“La cornuda del año”, escribió en el video que subió a TikTok. “Encontrás una uña postiza y vos solo te haces semi (permanente)”, explicó.

Y bueno, lo graba cocinando como si nada, porque hasta el día de hoy no lo ha encarado. De hecho, en otro video explica que jamás ha usado o ha tenido el diseño de la uña que encontró.

Además, dice que no le ha dicho nada al novio, porque no sabe cómo contarle sobre su hallazgo.

Otras usuarias compartieron experiencias similares: “Yo encontré un aro que no era mío y llorando me juraba que no sabía qué hacía ahí y le creí tiempo. Después lo pillé en la cama con su amante”; “Yo encontré una pestaña postiza”.