El viaje de la “venganza” de Raquel Argandoña:“Soy una privilegiada”

Raquel Argandoña y su amigo, el diseñador Víctor González, partieron sin pensarlo dos veces al Caribe y de vacaciones hasta San Martín, una de las islas más paradisíacas el lugar. Esto luego de recibir groseras palabras de su ex Félix Ureta cuando ella hacía un live en el aeropuerto previo a tomar su vuelo.

Así las cosas, a la Raca no le entran balas, porque tal como ella misma a dicho se dedicará a disfrutar la vida y así lo ha demostrado desde las primeras horas de este jueves, día en que ha subido llamativas historias y fotos a su Instagram que parecieran estar “sacando pica” de lo bien que se siente sin pololo y las desubicadas palabras del mismo.

En su feed publicó postales que la muestran en bikini y también con llamativos looks que seguramente algo podrían provocar en el empresario que claramente no estaba de acuerdo con que viajara sin él.

De hecho, a través de sus historias de Instagram, Argandoña se mostró con un particular outfit en la mañana camino a tomar desayuno y expresando todo lo bien que se siente por estar en el Caribe. “¡Soy una privilegiada!, mira, mira el tiempo, el viento rico. Dime ¿quién se va a vestir así para tomar desayuno?...”, partió agradeciendo al universo La Quintrala, abriendo sus brazos y mirando al cielo.

“Me quise vestir así para tomar desayuno, ¿por qué no? Uno tiene que ser 100% actitud en la vida”, señaló en el registro Argandoña, mientras lucía su vestido celeste, ajustado y corto.

“Tuve que ponerme estos tacos porque Víctor me dijo ‘no, olvídate de las hawaianas’ pero da lo mismo. Hay poca gente, pero me tengo que ver estupenda”, aseguró y agregó que “nadie sabe quién soy yo acá, pero igual me miran como si fuera una actriz”.

“Ayer preguntaron y dijimos que éramos de Chile”, dijo toda estupenda mientras su amigo le levantaba el ego confirmandole lo regia que se ve disfrutando sus vacaciones. Palabras que seguramente verá el empresario Félix Ureta, porque han sido replicadas por varios medios como La Cuarta.

