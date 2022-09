“Quedé como nuevo”: Marcianeke se mejora y show en La Serena sigue en pie

El cantante chileno, Marcianeke, se encontraba en la posta tras un dolor de guata que le viene atormentando desde ayer. Según lo que informó en sus historias, tuvo que salirse del aeropuerto, con rumbo a su evento en La Serena, debido al dolor.

“Mi gente ya estamos aquí en la posta, acabo de ser atendido. Lo siento toda la gente de La Serena, pero me tuve que ir del aeropuerto, no pude aguantar más el dolor. Saliendo de aquí daremos información sobre el evento. Mil disculpas, espero no sea nada grave, espero su comprensión”, puso en sus historias Marcianeke.

En su siguiente historia, el cantante subió una imagen de su brazo con una inyección intravenosa, “espero no sea nada grave, dolor cu*** insoportable”, agregó. Finalmente, Marcianeke pudo anunciar a la gente que lo espera en La Serena que el show sigue en pie ya que le habían inyectado y “quedé como nuevo. Nos vemos allá”.

Historias de Marcianeke Fuente: Instagram

No es primera vez que este año Marcianeke tiene que ser internado por su salud, en agosto cayó al hospital por una bronquitis aguda y le dijo a sus seguidores “cuiden sus pulmones” en una foto donde lo muestran nebulizándose en un centro asistencial.

El cantante se prepara para sacar su nueva canción “Ella me llama” el próximo jueves 22 de septiembre a las 20 hrs.