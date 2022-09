El “humilde” consejo de Repenning tras su primera cobertura en el extranjero por Canal 13: “Querer es poder”

José Luis Repenning tuvo en Inglaterra, con motivo del deceso de la reina Isabel II, su primera gran prueba de fuego como nuevo periodista y rostro de Canal 13. Una cobertura de la señal privada en la cual el exprofesional de Mega demostró su experiencia profesional y un fluido manejo del idioma inglés.

Precisamente de ese manejo idiomático fue que Repe habló este viernes en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde el comunicador aportó, desde su vereda, con un “humilde” consejo a sus seguidores.

El consejo de José Luis Repenning

“Mi humilde consejo: querer es poder, y tenemos herramientas a la mano. Familiarícense con el idioma. ¡Atrévanse a hablar! ¡Abrazos y cariños por miles!”, escribió el periodista en la red social, donde además publicó un video en el que argumentó su consejo.

“Hola. Que tal. ¿Cómo están? Yo estoy aquí, en Londres. Todavía yendo hacia el aeropuerto para volver a Chile y les quería contar algo, una experiencia personal”, inició el periodista.

En su ya reconocido estilo relajado, Repenning expuso que su manejo del inglés no lo adquirió gracias a alguna formación tradicional, sino más bien lo hizo gracias a ser un autodidacta del idioma.

“Yo no estudié en un colegio inglés, no tuve cursos de inglés. La verdad es que todo lo que sé ha sido profundamente autodidacta. Viendo series, con subtítulos en español, pero también en inglés, muy importante. Y eso me ha ayudado mucho y también atreverme a hablar, que a muchos les da vergüenza atreverse a hablar”, sorprendió el periodista, quien valoró la valentía de algunas personas al momento de querer realizar sus sueños.

“La verdad es que eso me ha permitido en mi carrera, no solamente aprender, porque yo no me considero bilingüe, pero hablo bastante bien inglés. Me ha permitido en mi carrera poder hacer coberturas tan importantes como ésta; haber estado en Estados Unidos, en elecciones; haber ido a Sudáfrica, un montón de países de habla inglesas y todo bien”, remarcó el rostro del 13, quien finalizó su inesperada confesión con un llamado a sus seguidores.

“Los invito. Sean autodidactas, eso es muy importante”, cerró.