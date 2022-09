“Pensaba cómo ayudarla”: La historia del padre que bailó con su hija y se hizo viral

Marcelo Alarcón es el nombre del padre que se ganó la capa de súper papá, luego de saltar a la pista de baile para acompañar a su pequeña hija Josefa que, durante un acto escolar, bailaba sin pareja la canción folclórica “El Costillar”, porque su compañero había caído enfermo. Ante esto, el tierno momento se hizo viral, tras ser compartido en TikTok.

En entrevista con diario LUN, el hombre entregó más detalles del momento y el impulso que le dio su expareja para que socorriera a su hija de seis años, que se había preparado desde agosto para el evento en el colegio de Chiguayante.

“La niña se puso a bailar solita y aunque lo estaba haciendo súper bien, yo encontraba que era rara la situación. Pensaba cómo la puedo ayudar sin pasar a llevar a las tías. En eso su mamá me animó para que yo saliera a acompañarla”.

En el video se escucha el empujoncito que le da la madre de Josefa, quien, tras explicarle a otra mujer que el niño no había ido al colegio, le pide a Marcelo que salga y muestre sus dotes artísticos, puesto que él también bailó la misma canción cuando era pequeño.

“No lo pensé dos veces y salté a la bailar con la Josefa. Ver su carita de felicidad en el escenario es impagable (...) Me sentí feliz y orgulloso de bailar con mi niña”.

Y fue tan acertada la decisión de los padres, que la niña inmediatamente sonríe y le hace el gesto de un corazón con su mano, mientras se escuchan los aplausos del público.

“Nosotros estamos separados y debo decir que nos llevamos mejor que antes. Al Marcelo le pongo más que un 10 como papá. Siempre está presente en todo, Tanto a nivel económico como emocional. En el acto me acordé que me había contado que de chico le tocó bailar El Costillar y le dije por qué no la vas a acompañar. Cuando la Josefa lo vio en el escenario le hizo un corazón con sus manitos y yo me emocioné”, contó la Angélica Vera, mamá de la niña y quien grabó el video.

“Hasta que puedan volar solos”

Incluso la directora de la escuela, María Soledad Señor, quiso dar unas palabras, ante tan heroico acto dieciochero.

“Quiero aprovechar que esta situación fue viralizada para destacar la importancia de que los padres se involucren en la vida de sus hijos. Aunque se separen de sus parejas deben acompañar a sus niños hasta que puedan volar solos”.