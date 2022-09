Por supuesto se llenó de famosillas: Camila Vallejo y Kel Calderón fueron a ver a Dua Lipa

El espectacular show de Dua Lipa llenó el Estadio Bicentenario de La Florida y, por supuesto, se llenó de rostros conocidos chilenos que fueron a disfrutar el concierto de la cantante. La ministra Vocero de Gobierno, Camila Vallejo, la influencer, Kel Calderón, la animadora, Millaray Viera, entre otras.

Nuestra estilosa ministra Vallejo fue al concierto con un grupo de amigas y conmemoró la ocasión con una publicación en Instagram donde se le ve disfrutando la previa y el show de Dua Lipa. Hasta con un cintillo de la cantante estaba la Vocera de Gobierno.

Otros rostros que atendieron a la fecha en el Bicentenario fueron Belén Soto, Eugenia Lemos, Helenia Melan e Isidora Urrejola, quienes fueron invitadas por las marcas que son embajadoras, de acuerdo a ADN Radio. Kel Calderón y Millaray Viera también fueron invitadas por sus marcas, en este caso Puma se sacó las entradas para los rostros.

“Estuvimos por varios meses pensando que no la íbamos a ver, la Juli es muy fanática. Entonces fue terrible no poder conseguir entradas para ella (...) yo estaba pegada para comprarlos, pero fue imposible. Pero que haya aparecido Puma fue un regalo del cielo, así que no podíamos perder esta oportunidad”, Millaray Viera le comentó al medio chileno.

El resto de los rostros que fueron vistos en La Florida fueron Julio César Rodríguez, con su polola, Maca Pizarro, Toti Sichel, e Iván Núñez con Thais Jordao.