Se sacó fonda la tía: Helhue celebra con todo las Fiestas Patrias en su casa

La tía Helhue Sukni subió un video a Instagram, el 17 de septiembre, mostrando la fonda que se sacó en su casa. Desde el viernes la abogada partió las celebraciones de Fiestas Patrias con todos sus amigos, al ritmo de “La Peineta” de La Sonora de Tommy Rey y con copa en mano.

“Acá estamos celebrando, estamos celebrando el 18, estamos a 16, bueno 17″, dijo antes de ser interrumpida por un plato roto. “Bueno estamos celebrando el 18, muestra a todos los amigos acá en la fiesta, vengan para acá (...) Celebren un lindo 18 a todos, yo acá empezamos el bailoteo tarde porque empezó esto a las dos de la tarde y el bailoteo empezó ahora en la noche”, agregó la tía.

Después Helhue le dedicó un mensaje a algunos chilenos, “no sean disconformes y no sean mal agradecidos. Todos los hueo.. dicen que nos les gusta Chile, el país mejor que hay en el mundo es Chile, mi Chi Chi Chi. Salud por Chile”.

La tía Helhue no paró ahí y siguió, “no de verdad, porque todo el mundo reclama, dice que Chile aquí, que Chile acá, mentira, no hay mejor país que Chile, mi Chi Chi Chi, y eso que tengo sangre árabe hueo.. Un salud por Chile”, terminó la abogada a punta de cumbia.