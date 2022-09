“Bien tonto el gustillo que te diste”: Pablo Mackenna se fue en contra de Gabriel Boric

Pablo Mackenna se dio unos minutos en redes sociales para analizar las palabras del Presidente Gabriel Boric tras la Parada Militar.

El mandatario de nuestro país, estaba orgulloso de “representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil”, expresó.

Sin embargo, el escritor no se tomó nada bien la actitud del jefe de Estado durante la jornada del 19 de septiembre, en donde emplazó con todo a Boric.

“¿Será necesario restregarles la banda presidencial cuál barco pirata?”, cuestionó de entrada el presentador de TV, para luego explicar los puntos más críticos del encuentro.

“1 Sr. presidente: la subordinación es total y absolutamente necesaria. 2 La ceremonia no se trata de celebrar aquello. 3 Te pasaste 10 cuadras. Gratis y contraproducente. Bien tonto el gustillo que te diste”, finalizó su descargo en Twitter.

— pablo mackenna dorr (@pablomackenna) September 19, 2022

“Siempre es bueno recordarles que se deben al poder civil. La subordinación nunca ha sido total, pero debería serlo. Si para alguien del ejército es un insulto el recordarlo, entonces esa persona no es demócrata”, fue una de las respuestas de sus seguidores

El exCQC no dejó pasar estas palabras y decidió responder: “Lee bien. Dice que ES, como que se tratara de, un acto de subordinación. Y no, no es el juramento a la bandera. Es una celebración de vaya uno a saber qué gestas pero las gestas. Si fuera eso, son ellos los que la habrían intentado suspender muchas veces. No sean pendejos”, lanzó finalmente.