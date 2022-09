¿Broma o acoso?: Mujer toquetea pierna a carabinero y se vuelve viral en Tik Tok

“¿Qué bonito, lo puedo tocar?”, se escucha decir en un video a una mujer que le habla a un carabinero que esta montado sobre un caballo. La pregunta, claramente da a entender que sus dichos se refieren al lindo caballito, a quien desea acariciarlo. Por lo mismo, hasta el policía quedó sorprendido cuando la bromista joven comienza a toquetearle el muslo, generando las risotadas de la acompañante que registró el momento que se viralizó en Internet.

El video cuenta con más de 700 mil reproducciones, casi 50 mil corazones y miles de comentarios, donde la gran mayoría, casi el 99 por ciento celebró la gracia de la mujer, señalando que fue “autorizada”.

“Le pidió permiso primero jajá”, “Hice lo mismo y me llevaron detenida”, “Pero con respeto sosiiii”, “Hasta yo me confundiría”.

Incluso, el mismo uniformado salió a explicar el momento, que se tomó con humor.

“Sí me pidió permiso para hacer un TikTok, pero no me esperaba eso”, aclaró sin hacerse dramas con la situación.

[ “No se bajó del barco”: Las llamativas palabras de alcalde de Cabildo a Solabarrieta ]

“¿Si fuese al revés?”

Sin embargo, la humorada generó debate cuando un usuario preguntó “¿Si fuese al revés?”, lo cual hubiese sido considerado acoso en caso que un hombre hubiése toqueteado la pierna de una carabinero.

“Ufff.. No se realmente se supone que es un chiste, pero es la autoridad, rdo en Europa algo parecido y el carabineri, dio el tremendo grito”, “muy chistoso😁 pero sin ser grave, me hago una pregunta y si fuera al revés?”, “está corriendo mano queda mirando por donde le pasa la mano”.