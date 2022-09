Mariana Aylwin recordó pifiadera a su padre en Parada Militar y desata ola de comentarios: “Su padre no merece ser comparado con el Presidente actual”

Mariana Aylwin recordó la pifiadera que sufrió su padre en la primera Parada Militar del regreso a la democracia. Esto en el contexto de los insultos que recibió el Presidente Gabriel Boric en el Parque O’Higgins. Le gritaron “merluzo”, “y va a caer, y va a caer...”, entre otras cosas.

“Mi padre recibió una gran pifiadera en la primera parada militar en democracia. El grala cargo no le pidió autorización para iniciar el desfile.Le costó la salida.Pinochet era Com en Jefe de las FFAA. Para los que creen que todo fue una transacción. La tensión mucho mayor q hoy”, escribió en su cuenta de Twitter la exministra e hija del fallecido Patricio Aylwin.

A este comentario respondió la exconvencional, Tere Marinovic: “Su padre toleró pifias de muchos sectores, pero jamás fue parte de ellas. No justificó funas ni validó la violencia. No me gustó lo que ocurrió hoy, pero permítame señalar que su padre no merece ser comparado con el presidente actual”.

Este comentario se repitió mucho entre sus seguidores: “No son los mismos períodos históricos. No es el Mismo Chile. Y...porfavor, NO va a comparar a su Padre con el “Merluzo”. Eso ya es un insulto a su memoria. Muy mala su explicación y acto comparativo. Por respeto a su Padre, era mejor NO exponer semejante tweet”; “Esa es la gran diferencia, a @gabrielboric su pasado lo condena”.