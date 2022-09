“Me aterra la idea de perder mi libertad”: Natalia Rodríguez, “Arenita”, habló sobre la maternidad

Natalia Rodríguez, más conocida como“Arenita”, vuelve a llamar la atención de sus seguidores tras confesar que no tiene intenciones de convertirse en madre por este momento.

La exchica “Yingo” se tomó minutos en sus redes sociales para contestar algunas consultas de algunos cibernautas que sienten mucha curiosidad sobre su vida personal, entre ellas la maternidad.

“No lo sé la verdad, un lado me dice que sí, un lado me dice que no. Por ejemplo, me aterra la idea de perder el control de mi cuerpo, no poder beber ni fumar y perder mi libertad. Hacer lo que quiero a la hora que yo quiera y cuando quiera”, respondió Natalia cuando fue consultada sobre si tiene intenciones de tener un retoño.

Asimismo, aclaró que cree que tiene “todas las condiciones de darle una vida bacán a un bebé... Pero no sé como que no quiero cuando lo pienso jajaja”, aseguró.