Primeras flores dan la bienvenida al Desierto Florido 2022: la paradójica cara del desierto más árido del mundo

Al momento de pensar en el desierto, nuestra mente inmediatamente proyecta la imagen de un lugar caluroso, seco y completamente hostil para el desarrollo de la vida.

Sin embargo, en el norte de Chile, cada cierto tiempo ocurre una situación bastante paradójica, ya que el Desierto de Atacama, cambia radicalmente de aspecto, dejando su apariencia seca, para llenarse de todo tipo de flores y vegetación.

Se trata del Desierto Florido, fenómeno natural que se produce producto de la caída de precipitaciones por sobre el rango normal, provocando que diversas especies florales y arbustos crezcan en medio de los secos paisajes nortinos.

Su belleza ha impactado a personas no solo de todo Chile, sino también de otras partes del mundo, quienes llegan a diversos sectores de la región de Atacama para poder acceder a campos florales y ver de cerca este impresionante espectáculo natural .

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

Badith Muñoz, geólogo y guía de la agencia Geoturismo Lickanantay explicó que si bien existen desiertos floridos en otras partes del mundo, el de Chile tiene un elemento que lo hace especial.

“Estamos en el desierto no polar más árido del mundo, entonces acá, las lluvias no suceden frecuentemente.” , inició Muñoz.

“Es un desierto donde no cae agua constantemente , puede llover hoy y no llover en cinco años más (...) en otros desiertos donde ocurre lo mismo, llueve todos los años, pero aquí no llueve nunca, eso lo hace especial”, detalló.

En esa línea, el experto añadió que “para que el desierto florido nazca, deben caer, por lo menos, sobre 25 mm al año, lluvias que suceden tanto en otoño como en invierno, que luego da paso a la primavera para que nazcan las flores.

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

El fenómeno se extiende por gran parte del norte del país, desde la región de Arica y Parinacota, hasta la región de Coquimbo , en donde es posible encontrar una gran cantidad de especies vegetales y arbustos a la espera de florecer, sin embargo, Muñoz explica que es posible apreciar el evento en su máximo esplendor en la región de Atacama, la cual concentra a lo menos 200 especies florales.

“Uno puede ver entre Copiapó y Vallenar estos mantos de flores de color morado, naranjo, amarillo, blanco, y también para la zona costera, pero el corazón del desierto florido se concentra principalmente en la región de Atacama”, detalla.

Al momento en que visitamos la zona (fines de agosto), el desierto florido se encontraba en una etapa inicial , donde apenas unas cuantas flores han comenzado a brotar, a la vez que arbustos, dunas y zonas desérticas, ya han comenzado a teñirse de verde.

En ese aspecto, Muñoz estima que el peak del desierto florido llegará a mediados de septiembre , y en el mejor de los casos, extenderse hasta fines de octubre. ¿De qué depende? Del comportamiento de las temperaturas en la zona

“Hemos visto que el hemisferio norte ha estado expuesto a grandes olas de calor y posiblemente, el sur sea lo mismo. Cuando suceden muchas olas de calor, como estos suelos son tan secos y hay mucha radiación, hace que se pierda mayor cantidad de agua ... y las flores comiencen a marchitarse”, advirtió el guía de Geoturismo Lickanantay.

Asimismo, explicó que los mejores sectores de la región para apreciar el fenómeno, corresponden a la parte sur de Copiapó, en el sector Travesía, en el camino a Vallenar, el Parque Nacional Llanos de Challe, Freirina y Totoral.

¿Vienes al Desierto Florido? Cosas que debes tener en cuenta

Tal como se mencionó al principio, producto de su belleza, muchos turistas de diversas zonas de Chile y el mundo llegan a la región de Atacama buscando apreciar in situ el fenómeno natural.

Sin embargo, existen diversas consideraciones que los visitantes deben tener al momento de llegar a los diversos campos florales y parques nacionales.

Al respecto, Badith Muñoz menciona que hay que “ observar con cuidado en el desierto . Cuando uno camina por los senderos, no es que la vida no esté ahí, sino que está oculta, un poco más chica (...) le ha costado subsistir en este tiempo”

En esa misma línea, el experto de Geoturismo Lickanantay añade que al visitar el desierto florido “no tiene que cortar las plantas o las flores, porque si uno lo hace, corta sus ciclos y hace que las semillas no se dispersen y no haya desierto florido para las próximas fechas o disminuya su cantidad”

Asimismo, tampoco se recomienda traer mascotas, ya que “cuando uno trae mascotas a estos ambientes naturales, hace que se contamine la fauna silvestre ”

Finalmente, Muñoz recomienda “no botar basura, respetar los senderos delimitados y no meterse con su auto o camioneta por caminos no habilitados”, puesto que “cuando uno hace eso, compacta el suelo, disminuye la oxigenación y hace que las semillas (de las flores) no broten ”

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)

(Foto: Marcial Cabezas - Publimetro Chile)