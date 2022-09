Stingo le dio con todo a Piñera tras criticar al Gobierno de Boric: “Hay que ser muy cara de raja”

El exPresidente Sebastián Piñera criticó al Gobierno de Gabriel Boric, en una reciente entrevista a La Tercera. “La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios, una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas, y yo creo que el Gobierno debería alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar”, fue una de las cosas que precisó.

Ahora el exconvencional Daniel Stingo, ocupó el micrófono de “La Voz de los que Sobran”, para hacer sus descargos.

“Ese tipo es un desvergonzado, no tiene vergüenza, no tiene pudor. Tuvo el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Solo comparable con algún Montt por ahí. Aparece ahora dando recetas, no tiene moral”, partió.

“Tiene un historial. Hay que ser muy cara de raja. Tiene un historial tremendo y quiere venir a dar lecciones de democracia. Es realmente desfachatado”, precisó el abogado.

“Es una persona que solo piensa en la plata. Tenía peleas con sus hermanos, con la formación de su papá de hacerlos competitivo. Él nunca ha sido un empresario, sino un oportunista. Nunca ha formado una empresa, entra y sale para tener un poco más de plata”, sumó Stingo.