Abuelita no sabía ocupar su celular y nieta al ayudarla descubrió conmovedoras búsquedas en Google

Una joven se convirtió en viral al dar a conocer la particular y conmovedora anécdota que vivió con su abuela. La mujer la llamó para que la ayudara a usar su celular y cuando llegó a la casa, quedó impactada con el historial de búsquedas que tenía en el teléfono.

“Mi abuela nos llamó de urgencia porque no podía usar el celular y estas son sus búsquedas de Google”, contó la joven en un tuit que no demoró nada en convertirse viral.

La joven fotografió las búsquedas que hizo en Google su abuela, dentro de las que están: ‘Quiero usar el celular no puedo usarlo por favor’, ‘Por favor me dan comunicación que no tengo hace 24 horas’, ‘No sé borrar no lo sé borrar una señora muy grande no lo…’, ‘Cuál es el motivo por el cual no me dejan usar para nada’, ‘Yo no descargo música película nada que está pasando no lo..’, etc.

mi abuela nos llamó de urgencia xq no podía usar el celular y estas son sus búsquedas de google😭😭 pic.twitter.com/8bxqEzJsXe — camila (@camiripoll1) September 20, 2022

Entre los comentarios al tuit, están los siguientes: “Googleo exactamente igual que tu abuela, tengo 33″; “Siento que son búsquedas por con el asistente de voz jajajaja, me la imagino a la abuela diciéndole al teléfono “esto por ejemplo no es mío el que figuraba!”; “Me acuerdo cuando estaban esas contestadoras de personas famosas, mi abuela súper feliz que la había llamado Diego Forlan! Se lo contó a toda la familia con aires de superioridad y encima dijo que lo invitó a comer el domingo. (Tiene Alzheimer, lo dijo mil veces en una semana)”.