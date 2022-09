“Sufrí con ella”: José Miguel Viñuela reveló detalles de tóxica relación amorosa que vivió

José Miguel Viñuela ya no aparece en televisión abierta, pero tiene un público bastate numeroso que los sigue fielmente en su programa online “Desde mi cocina con la Nené”, donde se muestra liberado y abierto a contar intimidades.

Al menos eso fue lo que ocurrió en el último capítulo del show que transmite por su propio Instagram y donde el ex Mucho Gusto estaba todo cocoroco hablando sobre las relaciones entre los signos zodiacales.

En ese contexto, Viñuela le contó a su compañera de labores María Vilches, sobre una complicada relación que tuvo hace algunos años.

“Quiero contar que tuve una polola Géminis. De repente se levantaba en la mañana y me decía: ‘ven, mi amor. Te amo’. Pasaba una hora y me decía: ‘no, ya no. No quiero nada’”, confesó Viñuela, llamando la atención de los cibernautas y de medios como La Cuarta, que también replicaron su revelación.