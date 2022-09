Chris Romero: “La gente pobre al ver a alguien con éxito, lo que hacen es sentir envidia y criticar”

Chris Romero, más conocido por haber participado del docureality “Perla, tan real como tú”, publicó un video en sus redes sociales para dar su reflexión sobre las clases sociales. Él ataca a la “gente pobre” por no invertir en una idea o emprendimientos, y comprarse iPhones o zapatillas Gucci.

“Duele decirlo, pero la gente pobre al ver a alguien con éxito o en una posición de superioridad, en vez de sentir admiración y aprender, lo que hacen es sentir envidia y criticar”, afirmó Romero que se dedica al trading de Bitcoin.

“Pero ellos no se dan cuenta que en vez de comprarse el último iPhone o gastar todo ese dinero en unas zapatillas Gucci, que no pueden permitirse, no lo invierten en una idea o emprendimiento, pero aquí es más fácil criticar. No hablo de todos, obviamente hay excepciones, pero se da que la gran mayoría le pasa eso, envidian en vez de aprender y admirar”, agregó en un video de TikTok.

En los comentarios se están haciendo bolsa al exchico reality, usuarios escribieron “mi compa el que vio 30 min del Lobo de Wall Street”, “personajes que involucionaron”, “qué estás hablando, la audacia”, “mi compa el primer día de Ingeniería Comercial”, “te hubieras quedado en cubox hermano JSKDJ”, “hermano literal tu éxito fue salir en un docureality sjnsjs”, “wena po Karol Dance Fruna”, “están volviendo a ser como antes”, entre otros.