Mujer se hace viral con mensaje defendiendo a Boric: “Ni los asados se los comieron contentos”

El celular da un poder increíble a la gente para convertirse en viral, más en este momento tan complejo de la política y la sociedad chilena. Primero un hombre que asistió al Parque O’Higgins se convirtió en éxito en redes, a revelar los motivos para pifiar al Presidente Gabriel Boric y ahora una mujer es furor, con su análisis a los votantes del Rechazo.

La popular tiktoker comenzó: “Perros que no comen y no dejan comer, me van a disculpar todos los perritos, pero no se permiten andar tranquilos por la vida, todos les molesta, que con corbata, que sin corbata, que bailan cueca que no bailan cueca, ven comunismo en todas partes, hay un delirio contra el PC, y yo creo que el PC no está ni ahí con ustedes”, parte el video de la mujer que en Twitter algunos la aplauden y otros la critican.

“Y le dan pantalla a Pancho Malo (...) quiéranlo o no Boric sigue siendo Presidente, si votaron Rechazo porque querían derrocar al Gobierno, son más hueo** de lo que pensé, ni los asados se los comieron contentos”, prosiguió.

“Paren hueo** despechados, déjense de ser ridículos de llamar a golpes militares (...) dejen de fingir ser patriotas, pa’ mí que hasta fingieron tener el pie plano para no hacer el servicio militar”, terminó.