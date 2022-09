“¿Quién paga ese gasto?”: Paty Maldonado cuestionó a Gabriel Boric por llevar a Irina Karamanos a New York

Durante el último capítulo de “Las Indomables”, Paty Maldonado aprovechó de criticar fuertemente la participación del Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien fue a New York en compañía de su pareja, Irina Karamanos.

“Estaba leyendo que la Irina Karamanos, cara de palo, anda en Nueva York con el chi gua, con el presi, se le va a hinchar el trasero al presidente”, arremetió de entrada la exMucho Gusto.

Asimismo, la comunicadora puso en duda los motivos por los cuales Irina estaría en Estados Unidos. ”Tiene una agenda muy copada de actividades, entonces, a mi me llama la atención, porque el presi dijo en una entrevista que él lo primero que iba a eliminar era esto de catalogar lo de la primera dama, porque no corresponde a los tiempos, entonces ¿Para qué cresta la llevó para allá usted, caballero?”, preguntó al aire.

“A qué cresta fue la señora esta, que aparece como si fuera parte de usted. No somos hue... presi, usted sabe que sabemos que eso es más falso que una moneda de 150 pesos”, sostuvo.

Los espectadores del programa también realizaron algunos cuestionamientos sobre cómo financian este viaje, comentarios que fueron leídos por Catalina Pulido y Paty Maldonado.

“¿Quién paga ese gasto de esta señora o señorita? Porque no creo que usted la haya llevado para entretenerse, no. Entonces, cuando usted dice ‘esto hay que eliminarlo’ ¿Cuándo lo va a eliminar? Si a usted no le interesa que exista una primera dama ¿Cuál es la idea? Si usted pone el dedo en la boca ya no nos va a meter. Está de más que ande con ella, es un gasto extra”, argumentó la excantante.