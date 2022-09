Abuela gastó su jubilación en láminas del álbum de Catar 2022 para sus nietos

Conmoción y aplausos por una abuela argentina que compró con el dinero de su jubilación tantas láminas como para llenar dos álbumes del Mundial de Catar para sus nietos. Pese a algunas críticas, la felicidad que le da ver a los niños así, es impagable.

“Vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas” , afirmó a al medio TN.

“No me interesa cuánto cuesta llenarlo o cuánto sale cada paquete de figuritas, yo soy jubilada, pensionada y no es mucho la pensión que cobro, pero moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarle y compartir con ellos” , agregó.

Ana tiene 15 nietos y en el Mundial anterior, Rusia 2018, llenó 15 álbumes; uno por cada nieto. Aunque su performance actual sorprende, ella dice tener un desafío menos ambicioso: “Muchos de mis nietos ya están grandes. Tengo seis que tienen entre 3 y 16 años. Para ellos estoy juntando las figuritas. Ya estoy pegando jugadores en el cuarto álbum”.

Esto se da en medio de una situación de escasez de láminas en Argentina, en donde la Secretaría del Comercio entabla diálogo con Panini para mediar esta difícil tarea por conseguirlas.