Mujer hace llamado para que se deje de escuchar reggaetón: “Es como un hombre morboso diciéndonos cochinadas”

Uno de los géneros musicales más escuchados en Latinoamérica es el reggaetón. En varios países inclusive, es el más escuchado. Sin embargo, no todas las personas son fans. Una de ellas es Ana María Vélez, una joven colombiana que realizó un llamado que generó debate en las redes sociales.

La mujer subió un video a TikTok en donde hizo un llamado a dejar de escucharlo, afirmando que ella eliminó el reggaetón de su vida.

“Tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida. Si soy colombiana, soy paisa y se supone que me debería de gustar, pero no, ya no más”, partió diciendo.

“Te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada, que lo ‘mueve rico’, que lo hace rico, que lo baila, que lo perrea hasta abajo porque el hombre tiene fama, dinero y poder”, agregó.

De igual manera, señaló que “en sus videos y en las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables”.

Posteriormente, indicó que “si ustedes se ponen a escuchar atentamente la mayoría de las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciéndonos cochinadas y barbaridades. Y que a mí alguien me hable así y que yo lo acepte, ¡hombre, no me respeto a mí misma!”.

“Entonces es por eso que yo, con el reggaetón, no más. Porque yo me valoro, porque me respeto, y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”, concluyó la joven.

Los comentarios tras el video

El registro cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones y generó debate en TikTok, entre los usuarios.

“Me alegra, te felicito es lo mejor que hiciste, te invito a unirse a lo mejor al rock”, “admiración para usted señorita, a esto le llamo tener los pies sobre la tierra” y “¡No puedo estar más de acuerdo contigo! Apoyo todo lo que dices”, fueron parte de los mensajes de las personas que concordaron con sus palabras.

“Demasiada profundidad para música tan light. Si nos ponemos así de deep con todo, ni veríamos ni escucharíamos ya nada” y “es solamente música, no tienes que hacer exactamente lo que la letra de la canción dice, son solamente sonidos”, fueron otros de los comentarios que dejaron los usuarios.