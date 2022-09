Todos rezando y mandando buenas vibras: Naya Fácil será formalizada el próximo miércoles

La reconocida figura nacional de Instagram, Naya Fácil, está en las últimas de su juicio por los incidentes en Caldera. El pasado viernes, el Poder Judicial le respondió acerca de su audiencia y le informó que su sentencia se sabrá el próximo miércoles 28 a las 9 de la mañana.

“Hasta aquí llegó la felicidad. Me contestaron del Poder Judicial, la hue* ¡Medio tete en el que estoy metida, conchalalora! Chiquillos, este miércoles 28 de septiembre toda su fe puesta en mí porque me van a formalizar hue** (...) ahí el Magistrado va a decidir qué es lo que pasa con Naya Fácil”, informó a su público.

“Jamás en mi vida pensé mi vida o mi futuro iba a depender de alguien más hue** (...) Voy a guardar silencio, no voy a decir nada en contra de la alcaldesa de Caldera, nada, me voy a quedar piola hasta que se sepa si realmente me van a sentenciar. La media volaita”, agregó la influencer.

La Naya está angustiada ante la posibilidad de irse preciosa así que aprovechó la ocasión para irse en la buena, “hola chiquillas de Colina, yo nunca le he tenido mala a ustedes, ¿Cómo están?, ¡Ay hueón, estoy cag*******, mamadísima! Saludos a todas las cabras privadas de libertad”, mencionó. Más tarde pasó cerca de la cárcel de mujeres de San Miguel y volvió a saludar a todas las cabras, aprovechó de corregir que en Colina es la de hombres.

Naya le contó a sus “facilines” el contexto sobre su juicio debido a los eventos ocurridos en Caldera el 2019, cuando fue a hacer un evento en una disco. Fácil se desnudó en una Iglesia, por lo que se querellaron en su contra, anteriormente mencionó que la citaron por ultraje a objetos sagrados y difundirlo en redes sociales. Eso sí, ella aclaró que no era un gesto contra la religión ni sus creyentes, sino en contra de los curas y que no destruyó nada ni rompió nada.