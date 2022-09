Vale Roth estrena nuevo look: “Hace dos años que no me hacía nada en mi pelo”

La gimnasta y bailarina, Vale Roth, subió a su cuenta de Instagram el cambio que se hizo en su pelo. Sorprendió a sus seguidores con un video mostrando su nuevo look al ritmo de “I’m a Slave 4 U” de Britney Spears.

“Llevo dos años y medio sin ir a la peluquería y dijo voy a entregar mis manos al mejor peluquero por lejos, el mejor estilista, Ángel Vidal”, a quien conoce desde los 16 años. La influencer dijo que iba a subir el antes y el después, pero iba a mantener su largo, “vamos a cortarlo, ni cag****, mantengo el largo”, dijo. Vidal era quien le hacía las extensiones, las cuales ya no van más según Roth.

Vale Roth Fuente: Instagram

En una publicación de Instagram, la cual presentó su look, la gimnasta escribió “¡Hace dos años que no me hacía nada en mi pelo y quería darle luz a mi cara! Así que hoy vine donde el mejor estilista Ángel Vidal, que me hizo babylights más balayage, y aparte un Diamonds rose, que es un reestructurador y ¡Elimina todo el frizz! Se mueren como quedó mi pelo”.

El video se llenó de comentarios alabando su nuevo peinado, la actriz, Carmen Gloria Bresky, le escribió “Amoo”, mientras que el bailarín, Rodrigo Canobra, le dijo que se veía hermosa. Otros comentarios le publicaron, “Minaaaaa!!!! Te quedó muy bonito”, “Hermosa, ¿Britney eres tú?”, “Te quedó hermoso el color muy natural. Bendiciones”.