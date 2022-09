Millaray Viera realizó grave denuncia: acusó suplantación de identidad de su emprendimiento

Millaray Viera alertó este fin de semana a sus seguidores de redes sociales de un o unos supuestos plagiadores de su emprendimiento Frank & Mortis, quienes crearon una cuenta de Instagram con el nombre de la empresa de la animadora de CHV para estafar a posibles clientes del negocio de la comunicadora.

Todo surgió este sábado, luego que la animadora se percatara de una cuenta clon de Instagram que pedía ingresar a un link a todas las personas que participaran del concurso que Viera inició en la red social de su emprendimiento de productos asociados a las celebraciones de Halloween de este año.

La denuncia de Millaray Viera

“Chiquillos, les pido ayuda, desde el fondo de mi corazón, porque no se trata solo de una suplantación de identidad sino que además esta cuenta o las personas que están detrás de esta cuenta, están haciendo como si el concurso que estamos haciendo, el resultado se fuera a dar a través de ellos”, expuso la acongojada figura televisiva, quien a inicios de este año ya había alertado a sus fans de cuentas falsas suyas en Facebook.

“Les mandan un link a las personas que han participado en el concurso diciéndoles que resultaron ganadores, que tienen que inscribirse en ese link, es súper delicado. Es súper delicado, porque hay gente que puede ser estafada ahora. Así es que les pido que, por favor, que reporten”, prosiguió la hija del cantautor Gervasio y la modelo Mónica Aguirre.

Millaray Viera. Fuente: Instagram @millarayviera.

La preocupación de Millaray radica en que ella no ha conseguido denunciar la cuenta clon porque la suya no es “una cuenta verificada” y no puede etiquetarlos para que sus seguidores vayan a denunciar a los estafadores.

“El problema es que como nuestra cuenta no está verificada, si ustedes ponen como celebridad o como empresa, no la encuentran. Pero reporten de igual manera, por favor. La dificultad es que no deja que se etiquete esta cuenta, por eso no les pude poner el nombre para que vayan directo, pero es igual a Frank & Mortis, todo junto, pero con un guion bajo al final. Esa es la cuenta”, finalizó su denuncia la animadora.