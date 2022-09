Nicolás Copano se lanzó contra Francisco Muñoz: “Te orinaste cuando te invité al programa ¿y encima me vienes a decir que me das trabajo? "

Francisco Muñoz estuvo en acción todo el fin de semana con si “team patriota” al realizar “aprietes” a políticos por la organización de un nuevo proceso constituyente. Sin ir más lejos, este domingo emplazaron al senador Javier Macaya, quien acudió a la estación para participar del programa Mesa Central.

El equipo patriota esperaba a Macaya cantando al estilo de barra brava, diciendo: “Miren miren qué locura. Miren miren qué emoción. Chile ya votó rechazo, en Chile se respeta la Constitución”.

Y estas acciones las han realizado desde el inicio de las conversaciones entre los partidos políticos, para organizar los pasos a seguir tras el aplastante triunfo del Rechazo.

Quien es más conocido como “Pancho Malo”, protagonizó un round tuitero con el periodista Nicolás Copano, a quien le escribió en redes sociales que “parece que está trabajando para Chile Vamos? Gracias por ser tu tema de conversación y así tengas pauta para tu espacio. Me gusta generar empleo y ayudar”.

De inmediato Copano le respondió: “Te orinaste cuando te invité al programa ¿y encima me vienes a decir que me das trabajo? yo quiero saber quien te da trabajo a ti porque alguien debe pagar las horas de vagancia apretando políticos frente a canales de televisión. Trabajo para la democracia. No para conspiranoicos”.