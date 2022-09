[VIDEO] Choque en cadena se generó tras frenada de Carabineros

El vecino de un edificio de Antofagasta logró grabar el insólito accidente que tuvo lugar en una carretera de Antofagasta y donde se puede ver cómo un auto policial realizó una mala maniobra que originó un choque en cadena.

En el video se puede observar cómo el auto de carabineros frena repentinamente y luego tres autos más que venían por el mismo riel lo chocaron por atrás.

El video fue subido al Instagram de Radio Cooperativa, que a su vez lo obtuvo por Radio Antofagasta On line. Aunque no están informadas las razones que tuvieron los carabineros para detenerse de improviso en medio de la carretera. Al parecer no hubo personas lesionadas.

Hasta el momento, el video viral ha obtenido una ola de reacciones de todo tipo en las redes sociales.

[ Perdió a su novio en un accidente y le sigue hablando todos los días a través de WhatsApp ]

Observa aquí el momento en que los autos chocan en cadena.