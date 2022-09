“Estoy podrida”: Cote López se descargó en contra de haters que la criticaron por comprar dos perros

María José “Cote” López reaccionó este lunes en sus redes sociales con bastante molestia contra un grupo de seguidoras que le criticaron el haber adquirido dos perros de raza Dogo de Burdeos, no en adopción sino que tras haberlos comprado a una familia, y cuestionarle además que en su explicación haya afirmado que ese tipo de decisiones son “personales”.

“Les presentamos a los nuevos integrantes de la familia Jiménez López (con Luis íbamos a buscar solo uno, pero estaba el hermanito y obvio que nos dio pena y así terminamos con dos en el auto). Son deliciosooos. PD: No compré en un negocio los perros, ni adopté de la calle, simplemente una familia se le cruzaron sus perritos, nacieron ellos y nos quedamos con dos. Creo que ninguna de las tres opciones te hace más o menos persona, ni mejor ni peor. Son decisiones personales, eso debería respetarse y no andar por la vida imponiendo cosas (...) al igual que adoptar un niño o tener uno propio, ser vegano o carnívoro, usar ropa reciclada o comprar algo nuevo (...) no juzguemos, mi gente”, publicó la infuencer en su red social, junto a una serie de fotografías de ambos canes.

Sus dichos fueron celebrados por varios de sus fans, pero también encontraron las críticas de otras seguidoras. Como las de la usuaria @velillafran, quien aseguró que la joven era “una peor persona” por comprar y no adoptar animales.

“Sorry, pero no estoy de acuerdo contigo esta vez Cote, aunque te pueda importar una (...) que una persona compre perros para mí sí lo hace una peor persona. Es un país con sobre población de estos, y con altos porcentajes de perros abandonados. Sin dejar de mencionar que comprar perros hace que se sigan apoyando los criaderos de perros, los cuales en su mayoría son clandestinos, animales usados como máquinas reproductoras, para mi apoyar algo así (comprando perros de raza se apoya eso) sí te hace una peor persona”, aseguró la seguidora de Cote, quien al ver el impacto de estos dichos en su plataforma y medios digitales, reconoció estar “podrida” por el odio de sus haters.

¿No entienden que no podían quedarse con los perros? ¿Es culpa mía que esos perros nacieran? ¿Yo los crucé? — María José "Cote" López

La respuesta de Cote López

“¿Broma este titular? No estoy comparando una adopción de un bebé a la de un perro. ¡Dios santo! Estoy dando ejemplos de que no se debe juzgar jamás el actuar de una persona sobre todo sin primero saber el trasfondo del tema”, inició la influencer.

“Por eso di cuatro ejemplos. ¡Ya estoy podrida! (...) ¿No entienden que no podían quedarse con los perros? ¿Es culpa mía que esos perros nacieran? ¿Yo los crucé?”, prosiguió López, quien explicó el contexto en el que se dio la llegada de ambos animales a su hogar.

Los dos perros adquiridos por Cote López. Fuente: Instagram @cotelopezm.

“Justo se nos dio la posibilidad y accedimos a quedarnos con uno por razones personales y como somos TAAAAN MALAS personas no fuimos capaz de separarla del hermano que estaba ahí y nos llevamos los dos”, dijo.

“Es OBVIO que es mejor adoptar. Tendría que ser estúpida para no entender eso. Pero también espero que todos los que están insultándome tampoco coman carne porque a esos animales no sólo les sacrifican el útero, también los MATAN. Espero que tampoco tomen colágeno porque viene de huesos de animales, etc. Porque así también fomentan esas industrias. Espero de CORAZÓN ¡QUE SEAN TAN PERFECTAS COMO ESCRIBEN!”, finalizó.