Francisco Muñoz asegura que lo culparon de homicidio causado por “otras personas”: redes le recordaron su confesión a Soledad Onetto

Francisco Muñoz, líder del “Team Patriota”, anunció en sus redes sociales que interpondrá querellas contra los medios de comunicación que lo han difamado. “22 años atrás ejercí mi legítima defensa, me culparon de homicidio cuando en verdad esa persona falleció por acciones de otras personas que eludieron su responsabilidad”, precisó quien es más conocido como “Pancho Malo”.

“Asumí mi ‘responsabilidad’ ante la justicia y cumplí. En mis años en el fútbol fui perseguido por el primer gobierno de Piñera por oponerme a su consuegro en ByN y ahí me satanizaron en medios de ‘comunicación’”, añadió.

“Nunca fui procesado o condenado por violencia en los estados. A la fecha no registró antecedes penales. La casta política está llena de corrupción y abuso, no tienen moral para juzgar a nadie. Son los peores evaluados en el país”, precisó.

En los próximos días interpondré querellas contra medios de comunicación que me han difamado. 22 años atrás ejercí mi legítima defensa, me culparon de Homicidio cuando en verdad esa persona falleció por acciones de otras personas que eludieron su responsabilidad. — Francisco Muñoz 🎙 (@FcoMunoz_TP) September 27, 2022

Sin embargo, la velocidad de las redes es indescriptible y recordaron una entrevista que Muñoz le dio a Soledad Onetto. “SÍ, tengo antecedentes penales en el año 200 por un homicidio, riña en una fiesta en la comuna de Vitacura”, parte relatando.

“¿Qué hiciste?”, le pregunta la periodista. “No tenía la madurez, cometí un error, una persona trató de agredirme con un arma blanca, en el vehículo que me desplazaba, un amigo portaba un arma blanca, con la cual me enfrasqué en una riña con esta persona, al agredirle le causó la muerte, pero eso no me hace un delincuente, cometí un error como lo puede cometer cualquier persona”, precisó.