Le regalaron a un hombre un oso de peluche con la voz de su esposa recientemente fallecida

Mediante TikTok se viralizó un video que evidencia el llanto de un hombre tras recibir como regalo de cumpleaños un oso de peluche con la voz grabada de su esposa que había fallecido hace un mes.

De acuerdo al video de la usuaria @claudiayukari, el hombre estaba festejando su cumpleaños acompañado de su familia cuando le obsequiaron este peluche que al presionarlo suena la voz de su difunta mujer.

En el mismo video, suena una voz en off que dice “Le hicieron una comida por su cumple, pero su esposa falleció hace un mes. Su regalo tiene la voz de ella” . Además, hay miles de comentarios con diversas posturas: “¡Ay, no! Ese regalo no me gustó”, “Esto te saca lágrimas”, “Llorando por desconocidos. Pero qué hermoso regalo”, “Muy buen regalo, pero le volvieron a abrir una herida muy fuerte que tenía”, “Momentos donde un hombre llora” .

El viral cuenta con más de 8,5 millones de reproducciones, sobre 864 mil likes y 17 mil comentarios en la red social china.