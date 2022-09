“¡Me estoy volviendo loco!”: no le gustó el desayuno que le enviaron y llamó 72 veces para que le devuelvan el dinero

Un hombre recibió un desayuno por delivery, desde una casa de campo que envía comida a domicilio, que no fue de su agrado. Ante esto, comenzó una larga lucha para exigir que le devolvieran el dinero, llamando 72 veces en diez días para reclamar la devolución.

Según consigna Crónica, el usuario identificado como Lee C contó los detalles a través del conocido sitio web TripAdvisor.

Allí relató que pidió un desayuno de Brindley Farm en el Reino Unido. Sin embargo, este no fue de su agrado.

“Pedí comida aquí y fue terrible, el servicio al cliente es vergonzoso”, partió diciendo el usuario en el reclamo.

“Pedí una entrega desde aquí, un desayuno y fue horrible. La comida estaba fría, mi tostada era pan integral y pedí blanco, fueron los pedazos de mazorca asquerosos que se rompieron cuando los corté. ¡El huevo no tenía yema! Solo clara de huevo. Pedí 2 bebidas y obtuve 1″, manifestó.

Siguió con el reclamo y la respuesta que recibió

Como no obtenía respuesta, el hombre llamó al servicio que le hizo el delivery. Ellos le indicaron que eran externos a la casa de campo, así que lo derivaron hacia el mencionado recinto.

Y ahí comenzó a llamar una y otra y otra vez, totalizando una cantidad de 72 llamadas.

Finalmente, logró contactarse con la encargada del local, quien le dijo que no podía hacerse cargo del reclamo y lo derivó nuevamente hacia el servicio de delivery.

“¡El servicio de atención al cliente aquí es una vergüenza! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Y no más cerca 10 días después de resolver mi pedido! ¡Y para restregar insulto a las heridas me colgó el teléfono!”, reclamó en TripAdvisor el hombre, calificando al local con una estrella.

Y ahí consiguió una respuesta, aunque quizás no fue de su agrado. “Es decepcionante escuchar acerca de su dificultad para comunicarse por teléfono. Acepte nuestras disculpas por esto”, le escribió el dueño del local.

“En lo que respecta a su pedido, Brindley Farm no puede reembolsar los pedidos de Just Eat; esto debe hacerlo ellos. Lamentamos que su pedido no se cumpliera como debería haber sido y que no estuviera satisfecho con su desayuno, ya que este no es nuestro estándar habitual. Póngase en contacto con Just Eat, que podrá reembolsarle la totalidad”, concluyó.