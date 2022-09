“Me sacarían hijos como Álvaro Salas”: Naya Fácil negó denuncia de joven que dice ser su hermana

Naya Fácil nuevamente sorprendió a sus seguidores de redes sociales, aunque en esta ocasión no fue por tener ir a declarar mañana a tribunales, reclamar en contra de la atención de una fonda en Fiestas Patrias o realizar particulares reflexiones.

En esta ocasión, la influencer sacudió a sus fans de Instagram con una denuncia que más que complicarla, le provocó mucha risa. La que circula en redes sociales de una joven que asegura ser la hermana de la blonda.

Menos mal no fui hombre, chiquillos, sino me sacarían hijos tras hijos como Álvaro Salas, jajajá. — Naya Fácil

“Yo, Consuelo Tejos, soy la hermana desaparecida de la Naya Fácil. No me gustan las pantallas, ni los consejos de personas que no conozco. Nunca les voy a responder mal, pero si se llegan a ofender no es mi intención. Yo estoy en shock y necesito procesar muchas cosas aún. Es por eso que les pido tiempo y respeto, respeten mi espacio y mis decisiones. Esto jamás ha sido un juego y uno tiene más problemas de los que ustedes creen. Si quieren saber algo búsquelo en las noticias o vean redes sociales”, es la publicación que Naya compartió en la plataforma, y que inmediatamente descartó.

La negativa de Naya Fácil

“¿Qué? Yo no tengo más hermanas que las que le he hablado, jajajá. ¡Qué carajos!”, afirmó la influencer, quien en claro tono de broma desacreditó cualquier posibilidad de que dicha joven sea su pariente.

Naya Fácil. Fuente: Instagram @xnayafacil.

“Jajajá. Y yo soy la hija de Farkas. ¡Farkas, reconóceme! (...) Chiquillos, yo no (...) ¡Ay, yo no sé qué pensar! Sin comentarios, gente. La media volaíta, jajajá. Sólo tengo una hermana. ¡Nadie más!”, explicó Naya.

“Menos mal no fui hombre, chiquillos, sino me sacarían hijos tras hijos como Álvaro Salas, jajajá. Yo soy (...) tu padre, jajajá.”, insistió.

Tan convencida está la influencer que ni siquiera se planteó la posibilidad que le indicó un seguidor respecto a que la otra joven “podría ser hermana sólo por parte de tu padre. Esas cosas pasan”.

“Puede ser, pero no estoy ni ahí. Sólo tengo una hermana y está en este momento conmigo en mi casa. Los demás son todos aparecidos y era”, cerró.