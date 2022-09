Natalia Rodríguez: “Deberíamos todas las mujeres del mundo tener un día al mes libres por dolores menstruales”

La exchica Yingo, Natalia “Arenita” Rodríguez, sigue contando su vida en Dinamarca tras establecerse en el país. El día de hoy contó en sus historias de Instagram, que pudo retirarse de su trabajo temprano a causa de los horribleess dolores menstruales que estaba sufriendo.

“Me voy a casa temprano, porque me siento mal. Le dije a mi jefa y me puso cero atados. En todo caso, me aguanté los dolores brígidos como una hora, porque no quería decir nada por miedo a que me mandaran a la chu***, o que no me creyeran que el dolor de la regla me deja pa’l h***. Eso nomás, traumas que uno se trae por haber trabajado en Chile, traumas de que no crean en tu palabra”, escribió.

Aprovechó el espacio para dar una crítica al sistema patriarcal que desprotege a las personas con úteros y sus ciclos menstruales. “Deberíamos poder todas las mujeres del mundo tener un día al mes libres por dolores menstruales. Maldito mundo patriarcal, somos literalmente la mitad del planeta, y aún en el 2022 no se nos reconocen nuestras necesidades biológicas como debiese ser”, agregó.

“Solo en España, ¿Gracias a qué? A la lucha feminista. Ahí se las dejo pa’ que después NO diga que el feminismo es un extremismo igual que el machismo”, terminó Rodríguez.