“No iba con su línea editorial”: Gabriel Cañas contó por qué cancelaron su historia de poliamor en “Río Oscuro”

Gabriel Cañas estuvo como invitado en el podcast “Reyes del Drama”, en donde reveló algunos detalles de las problemáticas que se vivieron fuera de pantalla durante la grabación de “Río Oscuro”.

Durante la entrevista, el actor de “La Ley de Baltazar”, confesó que la directiva de Canal 13 decidió cambiar drásticamente la historia de algunos personajes, incluido el suyo.

“Era un tema que nunca se había tratado, sobre tráfico de gente, drogas… era interesante”, expresó el intérprete sobre el guión del melodrama.

Al mismo tiempo, contó que venían con varias presiones tras el éxito de la producción anterior. “Nos pasó que veníamos de una teleserie que le había ido muy bien, que era Pacto de Sangre, entonces había una expectativa de que la tendencia siguiera hacia arriba”, sostuvo.

Sin embargo, no todo fue bueno. Posteriormente, surgieron algunos cambios repentinos de parte de la directiva, a quienes no les pareció prudente mostrar otra realidad que no ha sido vista en la TV abierta.

“No tenía que ver con la productora ni con la gente que hacía la teleserie, sino que con la dirección de Canal 13. La última directiva que llegó, le pareció que lo del poliamor en la historia no iba con su línea editorial, no quería que sucediera”, aseguró.