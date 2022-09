“¿Para qué tanta info...?”: Leonidas Romero revela de dónde estuvieron a punto de sacarle pelos para test de droga

Durante este miércoles se comenzaron a entregar los resultados de los test de droga a los diputados y diputadas que se sometieron al examen de pelo. Y uno de ellos fue Leonidas Romero del Partido Republicano, quien dio negativo, e hizo una particular revelación en redes sociales.

Consultado por cómo se realizó el test, ya que es calvo, el parlamentario explicó: “Bueno, cuando fui al examen me atendió el tecnólogo, y llegó el médico, y me dice si me puedo sacar la camisa, porque si en las axilas no hay pelo suficiente, vamos a tener que ver si los sacamos de los genitales”.

LEE MÁS: ¡Ya comenzó!: entregan resultados de test de droga a diputados y diputadas

“Tenía suficiente pelo, las dejaron limpiecitas y evitamos bajar a los genitales”, precisó.

Y obviamente destacó que su resultado es “negativo”. “No soy consumidor de droga, no soy drogadicto”, dijo.

📹 El diputado @leoromerosaez explica que, frente a su calvicie, estuvieron a punto de sacarle vello púbico para la realización de su examen de drogas que finalmente dio negativo. Con el vello axilar fue suficiente @VeritasCapitur pic.twitter.com/CrKgYISZqv — Oscar Cáceres González (@oscarcaceres) September 28, 2022

Y bueno, sus declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales:

“Para qué tanta info, me pregunto yo”; “Que repugnante ,era necesario?”, son algunos de los comentarios.