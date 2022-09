Todavía no se sabe si Naya Fácil se va preciosa: “No les puedo comentar nada por el momento”

Hoy a las 9 de la mañana, empezaba la audiencia de Naya Fácil por sus incidentes en Caldera, cuando la Naya se desnudó en una Iglesia. La reconocida figura de Instagram mencionó que la mayoría de las respuestas a sus historias de hoy, le han preguntado por su juicio, el cual todavía no puede revelar.

“No les puedo comentar nada por el momento, hasta que yo pueda comentar algo, se los voy a comentar, pero nada, acabo de terminar una videollamada con el Tribunal y se está viendo unas cosas”, le hizo saber a sus “facilines” que estaban expectantes ante su sentencia.

La influencer estaba súper angustiada cuando recibió la noticia el viernes que hoy, 28 de septiembre, era la fecha de su audiencia. “Jamás en mi vida pensé mi vida o mi futuro iba a depender de alguien más hue** (...) Voy a guardar silencio, no voy a decir nada en contra de la alcaldesa de Caldera, nada, me voy a quedar piola hasta que se sepa si realmente me van a sentenciar. La media volaita”, dijo.

Naya se estaba colocando el parche antes de la herida y empezó a ponerse en buena con las chicas de San Miguel. “Hola chiquillas de Colina, yo nunca le he tenido mala a ustedes, ¿Cómo están?, ¡Ay hueón, estoy cag*******, mamadísima! Saludos a todas las cabras privadas de libertad”, agregó equivocándose de recinto presidiario.

Todo comenzó el 2019, cuando Naya se sacó la ropa en una iglesia de la comuna de Caldera en Copiapó. La influencer fue a presentarse a un evento en la disco cuando hizo una parada por el centro religioso. Ella aclaró que no se trataba de un gesto para ofender a la Iglesia ni a sus creyentes, sino era un acto de protesta ante los casos de abuso de los curas.