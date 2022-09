Vlado Mirosevic defiende a Cristián de la Fuente: “No es santo de mi devoción, pero exponer video...”

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, salió de su espacio político y entregó su opinión respecto al video en donde aparece el actor Cristián de la Fuente, besando a una mujer en un restaurante de México. Y sus palabras se tomaron las redes sociales, recibiendo una lluvia de comentarios.

En el video aparece el chileno besando a una joven que no es su esposa, Angélica Castro, quien no ha hablado del tema, pero sí él. A través de mensajes a un amigo mexicano, quien conduce un programa, indicó que “cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, Esa es la verdad”, dijo.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que “Cristián de la Fuente no es santo de mi devoción. Para nada. Pero exponer video besando a alguien en un bar atenta contra su privacidad y el respeto a su libertad individual, y por supuesto de ella. ¿Por qué la sociedad tiene el derecho de hacer juicio moral sobre dos adultos?”.

Consultado luego de las explicaciones del actor, el diputado dijo que le pareció “pésimo. Machismo puro”.