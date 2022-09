Yamila Reyna: “Una verdadera vergüenza el show y la organización de Daddy Yankee”

La actriz Yamila Reyna tenía una entrada para el concierto de ayer de Daddy Yankee, cuando quedó la embarrada. Ella relató en sus historias de Instagram la caótica odisea que pasó para entrar al recinto, del cual se terminó yendo con su amiga debido al mal rato que estaban pasando y el temor de que esto pasara a mayores.

En la tarde Reyna estaba preparada para “darlo todo y perrear hasta el menos 15″, pero todo salió mal. En la siguiente historia ya estaba en el Estadio Nacional y comenzó así “quiero decir que es un desastre toda la organización. Están las canchas vip y están los portones cerrados, la gente está agolpada. En la entrada tenían todos los accesos con una sola entrada”.

Historias Yamila Reyna Fuente: Instagram

“Casi me muero aplastada. A mi amiga le pegaron un codazo y casi la mataron. Las chicas que están trabajando están terriblemente angustiadas porque la organización es una verdadera vergüenza (...) la gente acaba de romper una reja lateral y están pasando no saben a dónde (...) Yo me corrí directamente porque como me da pánico, tengo miedo de que me maten. Una verdadera vergüenza el show y la organización de Daddy Yankee”, sentenció.

Reyna terminó en Galería, a pesar de haber pagado para la Cancha VIP. La actriz decidió irse del concierto porque no daba para más, estaba asustada por su vida y de que le pasara algo. Sin embargo, le costó salir ya que los tenían encerrados porque iba a tirar lacrimógenas afuera del Estadio Nacional.

Historias Yamila Reyna Fuente: Instagram

Carabineros no se salvaron de sus descargos, ella dijo “no hacían nada, nos miraban, se acercaban lentamente para ojalá se resolviera antes de que ellos llegaran. Cuando me dio una crisis y quería salir del Estadio, no me dejaban salir (...) Carabineros vino a cuestionarnos qué hacíamos ahí, si teníamos entrada o no, ‘Flaco, me estás viendo que estoy con una crisis de llanto y me quiero ir del estadio, y me estás cuestionando si pagué entrada’, me quiero, no quiero entrar al Estadio”, terminó..

Ella terminó en la casa de unos amigos que vivían cerca y aconsejó a las personas que tienen entradas para las otras fechas, que no fueran. “No está bueno lo que pasó, siento que como sociedad quedamos como un país tercermundista, que no tiene cultura de poder compartir, de poder respetar al otro. El poder respetar el espacio, no pasar a llevar, había gente de tercera edad, gente con muleta, en silla de ruedas, bueno, me imaginó cómo lo tuvo que haber pasado esa gente”, terminó.