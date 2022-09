Hombre se realizó la vasectomía en agradecimiento a su esposa y caso se hizo viral

A través de TikTok se viralizó el caso de un hombre que se realizó la vasectomía como agradecimiento hacia su esposa. El individuo argumentó que “Ya no quiero que pase más dolor”, refiriéndose a que ya no quiere que sufra con lo que conlleva el proceso de otro embarazo, ya que ya tienen dos hijos.

“Después de nueve años de matrimonio y dos hijos, me convencí de hacerme la vasectomía” , contó Dan Vital, el hombre que se operó en el Hospital de Pediatría Guadalajara, Jalisco. “No voy a mentir, muchos me dijeron que no lo hiciera. Pero cuando estás seguro de lo que tienes y quieres, no existe miedo alguno a aportar un poco de todo lo que ella pasó”, agregó.

Como ya es costumbre en estos virales, cuenta con cientos de comentarios por parte de los usuarios: “Espero algún día casarme y que él sea así”, “Ella ya ganó con ese hombre”, “Denle una cerveza a ese caballero”, “Más hombres así”, “Felicidades por tu responsabilidad y cuidado a tu esposa”, “Eso es un 50/50”, “Sueño con un esposo que piense así”, “Señor Dan Vital, usted es un buen padre y ejemplo” .

El clip en el perfil de @dan_vital cuenta con más de 4,5 millones de reproducciones, 678 mil likes y 6729 comentarios.