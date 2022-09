“Hoy estaba en la radio...”: Daniel Fuenzalida se emocionó tras recibir especial regalo sobre su mamá

Daniel Fuenzalida compartió un emotivo momento en sus redes sociales, esto tras recibir un especial regalo de unos seguidores mientras se encontraba en el trabajo.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el animador de “Me Late” subió un video con el momento: “Hoy estaba en la radio, cuando llega el productor para decirme que me buscan fuera del ascensor. Voy y estaban estas maravillosas personas para entregarme un regalo muy significativo para mí, era un dibujo junto a mi mamá”, escribió.

“Justo llega en un día difícil el mensaje de ella, fue muy lindo y emotivo. Su expresión es como me hablaba ¡Muchas gracias Nico! No te conocía pero tu talento y la cara de mi mamá me cambio el día. De verdad, muchas gracias”, finalizó su relato Daniel Fuenzalida, muy emocionado.

Cabe recordar que la madre de Daniel Fuenzalida, María Teresa Ferdinand, falleció el pasado 17 de febrero de 2021 tras complicaciones luego de contagiarse de COVID-19.