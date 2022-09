“Le guste a usted o no, hoy el aborto existe”: Neme y diputado Urruticoechea protagonizan tenso cruce

El diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, vuelve a ser el centro de la noticia tras defender su postura frente al aborto tras exponer sus argumentos durante su visita a “Mucho Gusto”.

Recordemos que el parlamentario ha generado diversas críticas tras sus palabras al presentar el proyecto de ley que tiene como objetivo derogar el aborto. “Una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola”, comentó el miembro del Congreso.

A raíz de esta situación, el parlamentario fue invitado a participar en el matinal de Mega, en donde sostuvo su opinión y además, protagonizó un tenso cruce con José Antonio Neme.

Todo comenzó cuando el periodista Roberto Saa le puso el ejemplo de una niña violada que queda embarazada. “¿Qué hacer en ese caso?”, preguntó.

“Ante ese horrendo crimen, por qué tenemos que justiciar a un niño inocente. Lo que debemos hacer es salvar esa vida, acompañar a la madre de ese niño y castigar al abusador”, contestó Urruticoechea.

En este momento, es donde el animador interrumpió el debate: “Lo que pasa es que ahí hay una interpretación mañosa, diputado, porque lo que persigue el aborto en ese caso no es ajusticiar el delito, uno no está haciendo pagar a ese niño lo que le pasó a esa mamá, lo que se está persiguiendo es que esa niña no sea madre porque no quiere ser madre y para que no sea madre hay que matar al niño. Perdón que lo diga crudamente, como a usted le gusta”.

“En el caso de una niña de 13 años que ha sido abusada y que no está preparada para ser mamá, yo estoy de acuerdo (con el aborto)”, complementó Neme.

En la misma línea, aseguró “le guste a usted o no, hoy el aborto existe. De hecho, no sabemos cuántos porque no está totalmente legalizado”, expuso.

“La ley no termina con una realidad, entonces qué hace usted con una prohibición total del aborto cuando hay mujeres que se someten a uno aquí y en cualquier parte”, aclaró posteriormente el animador de “Mucho Gusto”.

Sin embargo, el diputado Cristóbal Urruticoechea no se quedó callado y salió en su defensa: “Yo primero le agradezco que hablemos de asesinato porque lo es. Ahora, que las personas abortan es verdad, pero por qué nosotros tenemos que permitir, a través de leyes, que esto se constante como un derecho de asesinar a alguien”.