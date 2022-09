Vale Roth chata de sus tatuajes: “Casi todos me los he hecho en los peores momentos de mi vida”

La bailarina, Vale Roth, está chata de sus tatuajes y se los quiere quitar. En sus historias de Instagram habló de lo aburrida que está de la mayoría de ellos, y les contó a sus seguidores que consultó a un tatuador si podía taparse o hacer algo encima de un tatuaje que tiene en el hombro, de una chica que sale con la lengua afuera levantando el dedo del medio.

“No me representa nada ese tatuaje hoy en día, nada, no sé por qué me lo hice hue**, si me arrepiento, sí. Siempre trato ahora como de taparlo porque no me gusta la hue* po’”, confesó Roth. “Me lo hice en un momento pésimo de mi vida, la verdad casi todos los tatuajes que tengo me los he hecho en peores momentos de mi vida”, dijo entre risas.

El único tatuaje que conservaría es el que dice “Resiliencia” en su antebrazo, pero quiere deshacerse del resto. “La verdad me lo quería borrar pero he visto muy malos resultados en esta cuestión de borrarse tatuajes. Aparte, dicen que duele pero así brígido”, aunque lo bueno que este tatuaje es gris, entonces sale más fácil que los de color”, habló la exchica Yingo.

“Quizá mientras me hago otro tatuaje arriba y después cuando la tecnología esté mejor y más avanzada, lo borro. Pero mientras tanto, ni un brillo andar tapándose ahí”, terminó sin antes pedir consejos e imágenes a las personas que se han borrado tatuajes.