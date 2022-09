Atención a todos los “facilines”: Naya Fácil estrenará un proyecto secreto la próxima semana

La reconocida figura chilena de las redes sociales, Naya Fácil, anunció que se está cocinando un proyecto grande, el cual la tiene muy ansiosa. Ella prefirió no contar lo que era para que sea una sorpresa a sus seguidores, pero sí llamó a que estuviesen atentos a sus redes sociales durante la próxima semana.

“Hace un mes vengo trabajando en algo a full, la verdad me tiene la mente muy ocupada, estoy todo el día pensando en eso, estoy full en ese proyecto (...) Me saqué las uñas de la ansiedad chiquillos, estoy muy ansiosa. Me la saqué de la pura ansiedad por lo que se viene, aunque no lo crean, no tengo uñas para morderme, pero me saqué las acrílicas” confesó entre risas Naya.

La famosilla enjuiciada, contó el contexto del proyecto el cual viene pensando desde el año pasado, ella dijo “estoy trabajando en algo grande, grande, grande. Creo que es un proyecto que se me había ocurrido hace un año atrás, y lo llevaré a cabo la próxima semana, estoy todo este mes, esta semana muy enfocada en eso. Algunas veces hago historias, a veces no, estoy tan enfocada, quiero que esto salga bien”, explicó su ausencia en las redes sociales.

“¿Cómo les digo sin decírselo? (risas) Yo creo que no les quiero comentar nada, que sea sorpresa no ma’ porque yo sé que les va a gustar, pero no quiero comentar nada de nada al respecto. Lo único que les puedo decir es que la próxima semana estén atentos a mis redes, es más quizás ponga una cuenta regresiva el día antes o dos días antes. Espero que resulte todo como espero”, terminó Naya.

Actualización sobre su audiencia

Aprovechó sus historias para informar a sus “facilines” que su audiencia, en la cual se conocerá su sentencia, se llevará a cabo el 26 de diciembre. “Ahí sabré qué pasará conmigo (...) a lo hecho, pecho, no me queda otra que enfrentar la justicia”, informó.

Además, contó que el abogado público nunca le contestó, así que ahora está con un abogado particular, “yo creo que el abogado público quería que yo me fuera en-Canadá. Sí, porque cómo nunca me iba a contestar, si él me tenía que defender. Ojalá que para el 26 de diciembre, justo en Navidad, tengan piedad”, teorizó Naya.

