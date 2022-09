“¿Con qué moral viene a hablar?”: Paty Maldonado descargó su furia contra Fabiola Campillai

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado arremetió con todo en contra de la senadora Fabiola Campillai tras presentar querella por las diversas amenazas que recibe a través de redes sociales.

A través de un comunicado, el equipo asesor de la legisladora sostuvo que: “Han difundido videos truculentos con contenidos falsos, dirigidos a desacreditarla y deslegitimarla tanto en su calidad de víctima de las graves lesiones que sufrió en noviembre de 2019, como en cuanto a su calidad de senadora de la República”.

“Yo y el Senado condenamos estos hechos de odio y este clima que a nuestro país, no nos hace bien”, complementó Campillai.

La acción judicial por el delito de atentado contra la autoridad ya fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El enojo de Maldonado

A raíz de esta situación, la expanelista de “Mucho Gusto” decidió criticar duramente la acción de la senadora y sacó a la luz su pasado. arremetió sin filtro contra la parlamentaria, a quien ya criticó con dureza en el pasado.

“La Campillai otra vez está dando jugo. Me la deja rebotando y yo la agarro al vuelo. Dijo la Campillai que presentará una querella por atentado a la autoridad y acusa amenazas en redes sociales”, contó de entrada.

Posteriormente, reconoció que: “Me hizo reír. Señora... ¿Usted está con Alzheimer o es idea mía? Tengo la impresión que usted debiese hacerse un chequeo, porque cómo viene a hablar de la cultura del odio cuando usted dijo ‘salgan a quemar todo’. ¿Qué significa eso, señora Campillai? ¿Con qué moral viene a hablar?”, comentó entre carcajadas.

Finalmente, Paty Maldonado le mandó el siguiente mensaje: “No venga a lloriquear. ¿Usted cree que ha sido la única amenazada? A nosotras nos han funado en redes sociales y aquí estamos. Esto es sin llorar, señora Campillai. Si usted se metió en esto, aguante. Y no se lo mando a decir con nadie, porque su investidura de senadora me importa un pucho, no me interesa”, sentenció.

