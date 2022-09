“Daría lo que fuera por charlar un rato”: Hombre se enamoró en la micro y buscó a su amada por redes sociales

A través de redes sociales, se viralizó la historia de un hombre argentino que se enamoró mientras viajaba en la micro y decidió encontrarla a toda costa.

Según recoge TN, se trata de un hombre de Luis Guillón, del sector Esteban Echeverría, en Buenos Aires, quien publicó en un grupo de Facebook vecinal, una declaración de amor dedicada a la persona de quien se enamoró.

“Vos, que te bajaste en Bruzzone y González del 394, con esos hermosos ojos, y miraste para atrás como si se te hubiera caído algo, pero sé que fue para mirar lo feo que soy: te quiero decir que me gustás mucho y daría lo que fuera por charlar un rato ”, escribió el usuario, con nombre Fer Blue, el pasado jueves en el grupo.

La publicación consiguió cientos de mensajes de apoyo, donde los usuarios deseaban que ojalá la historia lograra tener un final feliz.

“¡Ojalá tengas suerte y se dé algo bonito!”, le deseó una usuaria; “Lo físico no importa; el corazón es lo que vale”, lo alentó otra.

Horas después, el usuario publicó un avance de su historia, revelando que, al parecer, su enamorada le había enviado una solicitud de amistad, sin embargo, no podía aceptarla por tener más de 5 mil amigos.

“¿Saben qué? Me parece que me envió la solicitud (de amistad) y, en esa que voy a aceptar, no me dejaba por tener 5.000 amigos. Voy a borrar todos los que tengo al pedo porque me interesaba tenerte a vos, pero, cuando volví a las solicitudes, ¡no estaba! De la emoción, no vi ni el nombre ”.

Posteriormente, la historia volvió a tener una nueva actualización, sin embargo, no tuvo un final que todos esperaban.

“Muchos querrán saber qué pasó con la chica del bondi. Al parecer, es casada (...) No es nada que me ponga triste, todo lo contrario, yo de alguna manera busco ponerle color a la vida entre tanta oscuridad”, manifestó el usuario.